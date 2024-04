Confagricoltura Umbria ricorda Franco Calmanti

La sezione di Terni di Confagricoltura, a quattro mesi dalla scomparsa avvenuta il 7 dicembre 2023, ricorda Franco Calmanti, storico direttore dell’Unione agricoltori di Terni, poi confluita nella Confagricoltura Umbria, con una funzione religiosa che si terrà domenica 7 aprile alle ore 11.30 nella chiesa di San Francesco, a Terni.

Il ricordo

Calmanti, già direttore dell’Unione agricoltori di Rieti, «è stato dai primi anni ottanta il punto di riferimento degli agricoltori ternani che ne apprezzavano la professionalità la competenza e l’esperienza, ma chi lo ha conosciuto più da vicino non poteva non apprezzarne l’umanità e la disponibilità». «Ricordo con stima ed affetto la figura di Franco Calmanti – le parole del presidente della sezione di Terni di Confagricoltura, Giuseppe Malvetani -, persona dalle non comuni qualità umane prima ancora che professionali, pure altissime. Lo trovai come direttore quando oltre 14 anni fa entrai per la prima volta nel consiglio di amministrazione e fu lui il primo direttore con il quale ebbi modo di collaborare all’inizio della mia esperienza da presidente di Confagricoltura Terni, ormai oltre 10 anni fa. È stato per me un fondamentale punto di riferimento con la sua esperienza e affabilità. Confagricoltura gli deve molto ed è giusto ricordarlo con affetto e gratitudine». Calmanti è stato anche membro del Fondo integrazione malattia infortuni e assistenza volontaria fin dalla costituzione, che risale ai primi anni del suo incarico a Terni e di cui ha continuato a far parte fino al 2022. Proprio la sua attività all’interno del comitato del Fimiav «ha contributo attivamente alla divulgazione dello stesso che è a tutt’oggi uno strumento estremamente importante per i lavoratori agricoli. Ricordiamo anche la sua attiva partecipazione in seno al Consorzio difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni. I colleghi dell’ufficio di Terni lo ricordano con particolare affetto e rimpianto».