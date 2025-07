La Cer Terni 1, prima comunità energetica costituitasi a Terni – era il 10 maggio del 2024 – con il coinvolgimento di utenze del comparto Confapi Terni e domestiche, sta rapidamente aumentando le adesioni. A roferirlo è una nota della stessa Confapi secondo cui «sono molte le richieste di partecipazione, sia come consumatori che come consumatori/produttori. Sono già stati definiti accordi – prosegue l’associazione di categoria – e stanno partendo i lavori per la realizzazione di impianti Fotovoltaici al servizio della cabina primaria Terni Ovest per oltre 200 KWp. Altri accordi per impianti che ricadono anche nelle cabine di ex Sit e Villa Valle, sono in fase di perfezionamento e prossimi alla realizzazione».

Confapi Terni afferma di aver «sempre sostenuto la cultura dell’efficientamento e del risparmio energetico, non solo per le aziende associate ma per tutte realtà produttive del territorio, in partnership con la società Seci ed il gruppo Free Luce & Gas (con la propria rete di imprese ‘0 KW’). Stiamo promuovendo lo sviluppo della Cer con grande convinzione. Finalmente i progetti iniziano a divenire concreti ed operativi garantendo risparmi notevoli ai soggetti coinvolti nella Cer».

«Confapi Terni, Seci ed il gruppo Free Luce & Gas – conclude la nota – sono in grado di dare supporto a tutti i soggetti che desiderano aderire al progetto della Cer ed a chiunque richieda informazioni. L’impegno di Confapi Terni per le azioni inerenti al risparmio energetico si legge anche nel pieno sostegno dato all’associazione Energia per Tutti che sta promuovendo un referendum per abolizione degli oneri di sistema dalle fatture di energia elettrica e gas».