Evento a tutto imprese martedì a Perugia nell’ambito dei festeggiamenti per gli 80 anni di attività di Confcommercio Umbria. Premiate le aziende eccellenti con focus anche su rigenerazione e ‘Sense of Umbria’.

L’iniziativa si è svolta nella sala dei Notari nell’ambito dell’evento ‘Imprese Futuro Umbria’. «Una giornata bella, in cui è emerso – le parole del presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni – nella sua pienezza il valore che le imprese del commercio turismo e servizi rappresentano per l’economia e la società umbre, e per Confcommercio, che da 80 anni è la loro voce e la loro casa». Numerose le istituzioni presenti: il sottosegretario al sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, la presidente della giunta regionale dell’Umbria Stefania Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, la presidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria Sarah Bistocchi, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti e l’assessore regionale al turismo Simona Meloni.

«Un riconoscimento è andato prima di tutto a chi dell’organizzazione ha fatto la storia: Francesco Sacchetti, che per decenni ne è stato il direttore, guidandola con lungimiranza attraverso tanti cambiamenti, e poi alla memoria dei presidenti ‘storici’ Giuseppe Paoloni e Antonio Giorgetti, figure indimenticabili per la loro dedizione ed umanità, e del presidente di Confcommercio Gubbio Lucio Lupini, recentemente e prematuramente scomparso». Otto le imprese eccellenti salite su palco: «Rappresentano nei propri settori un esempio di successo e che negli anni hanno conquistato mercati, incrementato i dipendenti, cavalcato l’innovazione, spesso facendo tesoro dell’esempio di padri virtuosi e infaticabili in cui i figli hanno innestato nuova energia, trasformandosi da negozi familiari in attività multisettoriali». Si tratta di AD Motor, Barton Group, Bianconi Ospitalità, Cancelloni Food Service, Donati Abbigliamento, Macelleria Pucci, Micra Software & Services S.r.l e PAC 200 A Conad».

Premiate inoltre alcune imprese che «rappresentano esempi di successo, resilienza, servizio, continuità imprenditoriale e appartenenza al sistema Confcommercio». Di seguito l’elenco per territorio.

Assisi: Brunelli Angelo Calzature, Il Buongustaio di Gambacorta Eugenio, Fontebella Palace Hotel

Bastia Umbra: Marini Edilizia srl, Mondia Srl

Città di Castello: Hotel Park Geal, Oreficeria Talamelli Snc

Gualdo: Ristorante Gigiotto

Gubbio: Gioielleria Bedini Sas; Magazzini Santini Snc, Mercerie Parlanti Snc

Foligno: Best Food 1967, di Trampetti Daniele; Hotel Ristorante Fichetto; Norcineria Massatani; Pasticceria Muzzi srl; Righi Abbigliamento

Spoleto: Hotel dei Duchi, Paoluzi Maria Rita, Tomasini Francia srl, Trattoria “Da Piero” al Palazzaccio

Orvieto: Esperienza Vera Sas

Terni: Mode Manni snc di Corradi F. & R.; Ottica Dragoni srl; Societa’ Pegaso srl

Todi-Marsciano: La Bottega di Carlino; Pizzeria Italo Snc di Giubilei Marco

Perugia: Alessandrelli Centro Casa; Automigliorgas; Biagini Oreficeria; Casa del Lampadario; Gerbi Adriano

Trasimeno: Camilloni s.r.l.; Gelateria Tropical; Gioielleria Capolsini & C. Snc.