Cerimonia di consegna delle Stelle al merito del Lavoro giovedì mattina al salone Bruschi della prefettura di Perugia. Sono 14 i lavoratori umbri premiati per meriti eccezionali nel corso della carriera. Se ne aggiungeranno altri due ad ottobre, quando al Quirinale sarà direttamente il Capo dello Stato Sergio Mattarella a consegnarle.

Per quel che concerne la giornata odierna, 11 lavoratori sono della Provincia di Perugia e 3 per quella di Terni. «Le Stelle al merito del Lavoro, conferite con Decreto del presidente della Repubblica, rappresentano un’onorificenza istituita nel 1923 e destinata ai lavoratori dipendenti che, nel corso di una lunga carriera, si siano distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e rettitudine morale, contribuendo al progresso della realtà produttiva e sociale del Paese», viene ricordato.

Riconoscimento per Roberta Alunni (Torgiano, Enel Energia), Francesca Maria Ascani (Perugia, Poste Italiane), Emanuela Cecchini (Terni, EsseCi Narni), Giorgio Cervelli (Spoleto, Poste Italiane), Giorgio Gigli (Terni, El.Te srl), Natascia Massini (Foligno, Arnaldo Caprai), Mariella Mirabasso (Marsciano, Sea Spa), Fabrizio Orlandoni (Fratta Todina, Emu Group), Maurizio Palmerini (Perugia, Margaritelli), Renzo Rafanelli (San Gemini, O-I Italy), Lino Scarinci (Scheggia e Pascelupo, Anas), Marco Sirchio (Perugia, Lungarotti), Marsilio Vecchi (Sellano, Tulli Acque Minerali) e Roberto Velotti (Foligno, Trenitalia).

La cerimonia è stata presieduta dai prefetti di Perugia e Terni, Francesco Zito e Antonietta Orlando. Con loro la presidente della Regione Stefania Proietti, i presidenti delle Province Massimiliano Presciutti e Stefano Bandecchi (anche sindaco di Terni), il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi, il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia Andrea Benedetti ed il Console regionale della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, Stefano Maria Perelli. «Questo riconoscimento è il più alto che la Repubblica assegni ai lavoratori dipendenti, lavoratori che più che dipendenti sono collaboratori, perché il capitale umano è sempre il maggior capitale di ogni impresa e se la nostra regione è capace di imprese straordinarie è certamente anche merito loro», le parole della Proietti.

«Questa giornata – sottolinea Zito – è dedicata al lavoro nella sua forma più alta e nobile: quella che si fonda sulla dignità, sulla competenza e sul senso di responsabilità. I lavoratori insigniti oggi rappresentano una straordinaria testimonianza di eccellenza, di abnegazione e di dedizione silenziosa al proprio dovere». «Le Stelle al merito – il commento della Orlando – costituiscono il riconoscimento tributato a donne e uomini che hanno significativamente contribuito allo sviluppo ed alla valorizzazione delle imprese in cui operano, nonché alla crescita morale delle Istituzioni e della comunità. Un ringraziamento sincero va a ciascuno dei decorati per ciò che ha saputo costruire ogni giorno. In tale quadro, la Festa del Lavoro deve costituire occasione per un rinnovato, condiviso impegno in favore della sicurezza sul lavoro, rafforzando la cultura della prevenzione, attraverso una formazione mirata che parta dalle scuole».