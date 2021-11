Confesercenti Terni: «A Natale la città non può restare al buio»

di Italo Federici

presidente Confesercenti Terni

Non sappiamo se quest’anno Terni avrà le sue festività natalizie illuminate: non sappiamo ma lo speriamo. Quando le città saranno illuminate Terni non può restare al buio. Certo che mettere a bilancio una cifra superiore ai cento mila euro sembra un’esagerazione e, non riuscire ad aggiudicare il bando una iattura, ed è per questo che come Confesercenti vogliamo proporre, anzi riproporre, all’amministrazione comunale di Terni un percorso per il futuro prossimo.

L’abbiamo già detto in occasione della ‘Notte bianca’: il Comune, e per esso l’assessorato competente, deve essere cabina di regia, coordinatore e controllore delle iniziative e degli eventi, ma deve lasciare che a proporli ed eseguirli siano le strutture commerciali ed artigianali di zona. È per questo che proponiamo l’istituzione di consulte di zona composte da un rappresentante degli organismi di categoria commerciali e artigianali (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna) nominati dagli organismi di categoria e rappresentanti di zone più o meno vaste della città.

Questi avranno il compito di raccogliere le idee dei commercianti, artigiani e quanti altri nella zona volessero esporre idee o proporre iniziative, eventi e simili; analizzarli e poi convertirli in azioni da proporre alla cabina di regia del Comune con le associazioni di categoria a supporto. Forse così si decollerà. Infine, per quanto riguarda le ‘casette’ in piazza Tacito, fermo restando la simpatia per l’iniziativa, è forse il caso di rinviare le stesse a quando la piazza sarà nuovamente fruibile senza l’ingombrante recinzione metallica della fontana che, da promesse, da tempo doveva essere rimossa.