Terni, appalto Natale: tutti esclusi, fuori anche la Eventi.com

di S.F.

Esito a sorpresa e niente aggiudicazione per l’appalto da oltre 100 mila euro legato al servizio di ideazione, realizzazione e posizionamento degli addobbi luminosi per il Natale a Terni: venerdì mattina c’è stata l’apertura della documentazione tecnica per l’unico concorrente che era rimasto in gara, la Eventi.com snc di Rita Alcidoni e al termine della seduta in corso del Popolo è stata sancita l’esclusione. Bene, a questo punto? Nel contempo c’è una nuova procedura pubblica riguardante piazza Tacito.

12 NOVEMBRE, IL DOCUMENTO DI ESCLUSIONE: TUTTI OUT

Il difetto riscontrato: esclusione



Mercoledì era stata esclusa la Elettroromagna – inutile il soccorso istruttorio attivato per risolvere la questione – per problemi in particolar modo con il Dgue. Venerdì mattina il colpo di scena negli uffici della direzione allo sviluppo economico: «La commissione (composta dalla dirigente Emanuela De Vincenzi, Omero Mariani e Laura Farinelli, segretario verbalizzante Andrea Cecilia, ndr) in seduta privata ha esaminato l’offerta tecnica pervenuta, riscontrandola mancante dell’elenco dei prezzi unitari per ciascuna tipologia di addobbo e del progetto di ciascuna tipologia di installazione a firma di un tecnico abilitato, da cui risulti la conformità con riferimento alla staticità e alla resistenza degli agenti esterni». Risultato? Esclusione anche per loro e gara a vuoto per l’affidamento. La firma sul documento è della dirigente Emanuela Barbon. Contatti in corso per capire il da farsi, con diverse ipotesi sul tavolo. Di certo i tempi sono molto stretti.

IL BANDO PER PIAZZA TACITO

Il bando per piazza Tacito e l’Ast



Intanto giovedì pomeriggio è stato dato il via libera alla procedura pubblica per l’organizzazione di eventi natalizi in piazza Tacito ed eventuali zone circostanti dal 5 dicembre al 6 gennaio: l’avviso è rivolto ad associazioni, enti, fondazioni, pro loco, consorzi e società private in genere per un progetto riguardante iniziative culturali, mercatini, spazio per dolciumi e prodotti legati al periodo natalizio ed Epifania. Prevista la messa a disposizione a titolo gratuito del suolo pubblico con termine ultimo per l’invio dell’istanza fissato a domenica 21 novembre. Infine in giornata incontro per definire ulteriori aspetti legati al Capodanno in Ast: affidato l’incarico per redigere il programma della sicurezza.