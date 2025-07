Giammarco Urbani verso la presidenza di Confindustria Umbria. L’attuale vicepresidente – 50 anni quest’anno, si occupa dell’azienda Urbani Tartufi – è stato designato all’unanimità dal consiglio generale e succedere ufficialmente a Vincenzo Briziarelli in autunno.

Il voto è arrivato al termine della consultazione della base associativa condotta dalla commissione di designazione composta da tre membri sorteggiati tra i past president: Antonio Campanile (Saci), Carlo Colaiacovo (Colacem) e Antonio Alunni (Fucine Umbre). ↔Durante la riunione del Consiglio Generale, i componenti della Commissione hanno evidenziato come il nome di Giammarco Urbani abbia raccolto una convergenza ampia e convinta da parte degli associati, espressione di una unità piena e di un forte sostegno condiviso», viene sottolineato.

A settembre Urbani presenterà e sottoporrà a voto il programma di mandato per il biennio 2025-2027. «Infine, presidente, vicepresidente e programma saranno portati all’approvazione dell’assemblea annuale dei soci di Confindustria Umbria convocata in due momenti: il 28 ottobre per la parte privata e l’11 novembre per quella pubblica», gli appuntamenti in arrivo. Urbani, oltre ad essere amministratore delegato della Urbani Tartufi srl e Ceo della Urbani Truffles Usa Corporation, è anche presidente della Tartufi Morra srl di Alba (Cuneo). Dal 2016 al 2020 è stato numero uno di Confindustria Terni.