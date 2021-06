Consiglio comunale Terni, altro cambio casacca per Leonelli

Non solo i nuovi ingressi previsti – Roberta Montagna per Fratelli d’Italia e Maria Cristina Brugia per la Lega – in seguito al nuovo rimpasto in seno all’esecutivo Latini. A Terni c’è un’altra novità in consiglio che coinvolge Anna Maria Leonelli. Non il primo, tutt’altro. In precedenza aveva già mollato Lega e Fratelli d’Italia.

6 DICEMBRE 2019, LEONELLI LASCIA FDI

6 SETTEMBRE 2019, LA LEONELLI CON FDI

Via da UpT

La Leonelli lascia infatti il gruppo civico Uniti per Terni per aderire a Cambiamo! con Toti come rende noto il segretario regionale del partito Aldo Traccheggiani: «Ci lega un passato politico e la professione di medico. Tanti sono i progetti – spiega – per il futuro da portare avanti. A cominciare da Coraggio Italia la sfida di un partito moderato che avrà un ruolo importante nella coalizione di centro destra e tanti progetti per Terni che deve tornare ad essere il cuore pulsante dell’Umbria». UpT resta rappresentato dalla capogruppo Paola Pincardini e dal consigliere Valdimiro Orsini.