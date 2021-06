Terni, nuova ‘fase’ per Leonelli, Pincardini e Orsini

Non solo i nuovi ingressi previsti – Roberta Montagna per Fratelli d’Italia e Maria Cristina Brugia per la Lega – in seguito al quarto rimpasto in seno all’esecutivo Latini. A Terni c’è un’altra novità in consiglio che coinvolge Anna Maria Leonelli. Non il primo, tutt’altro. In precedenza aveva già mollato Lega e Fratelli d’Italia. A stretto giro segue la comunicazione di Paola Pincardini e Valdimiro Orsini di Uniti per Terni. Cambiamento anche per loro.

6 DICEMBRE 2019, LEONELLI LASCIA FDI

6 SETTEMBRE 2019, LA LEONELLI CON FDI

Via da UpT

La Leonelli lascia infatti il gruppo civico Uniti per Terni per aderire a Cambiamo! con Toti come rende noto il segretario regionale del partito Aldo Traccheggiani: «Ci lega un passato politico e la professione di medico. Tanti sono i progetti – spiega – per il futuro da portare avanti. A cominciare da Coraggio Italia la sfida di un partito moderato che avrà un ruolo importante nella coalizione di centro destra e tanti progetti per Terni che deve tornare ad essere il cuore pulsante dell’Umbria». UpT resta rappresentato dalla capogruppo Paola Pincardini e dal consigliere Valdimiro Orsini. Così era quantomeno prima della nota a firma dei due.

Pincardini e Orsini con Coraggio Italia

«Come consiglieri comunali, figli di questo territorio, abbiamo deciso, nell’ottica – spiegano – di dare voce e rappresentazione in un contesto nazionale alla nostra Terni, di guardare con interesse e attenzione al progetto politico di Coraggio Italia e del suo leader Luigi Brugnaro, quale luogo di politica al servizio del Paese e dei comuni italiani. Un percorso che si concretizza ora, dopo settimane di conoscenza e lavoro e dopo un confronto con l’on. Marco Marin, capogruppo alla Camera dei Deputati di Coraggio Italia e con l’On. Stefano Mugnai, vice capogruppo vicario, nella direzione di dare rappresentanza a quel centro moderato, riformatore, attento alle realtà produttive del Paese quali forze essenziali per un’Italia che voglia continuare ad essere realtà europea di prim’ordine e competitore mondiale. Terni non può che sostenere quei progetti politici che rafforzano l’Italia della produzione, del lavoro, delle famiglie, dell’associazionismo e dei comuni. Una realtà italiana che ha bisogno di quella rappresentanza che finora la destra e la sinistra si sono ben guardate dal darle, prese come sono dai falsi problemi dettati da ideologie vicine e lontane. Come consiglieri comunali continueremo a dare il nostro contributo all’insegna del pragmatismo, degli interessi della città, delle sue categorie economiche più colpite dalla pandemia e dalla crisi in generale; ci impegneremo altresì a coinvolgere nel progetto quanti più rappresentanti istituzionali e cittadini che guardano con interesse a questo progetto politico».