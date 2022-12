Consulta giovanile Terni: i progetti e cosa serve alla città. «Più che giudicare, agire»

Condividi questo articolo su

















Una conferenza stampa per inaugurare formalmente la nuova sede e fare il punto sui vari progetti in via di sviluppo. Protagonista nel pomeriggio di venerdì la Consulta giovanile del Comune di Terni al centro multimediale: ci hanno pensato la presidente Monia Santini, il vice Luca Serantoni ed alcuni membri dell’assemblea della consulta a dare delucidazioni sul percorso. Focus su arte, cultura, spettacolo, ambiente, sviluppo, trasporti, istruzione, diritto allo studio, università, lavoro, sport, politiche sociali/integrazioni e salute. Ma anche sul recente dibattito che ha preso in piede in città dopo le dichiarazioni del geologo/divulgatore scientifico – non gli piace la città in estrema sintesi – Mario Tozzi. Nel video parlano anche Virginia Grisci, referente del gruppo ambiente, sviluppo, trasporti e Caterina Proietti, rappresentante degli studenti della facoltà di economia aziendale dell’università di Perugia – sede ternana – nonché referente del tavolo di lavoro su istruzione, diritto allo studio ed università.

LA SEDE DELLA CONSULTA: VIA LIBERA AD OTTOBRE

7 GIUGNO 2022, IL DEBUTTO A PALAZZO SPADA