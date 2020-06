Contro l’abbandono, laboratori per i bimbi

La dispersione scolastica è un fenomeno enormemente diffuso: l’Italia è al quarto posto tra i Paesi dell’Unione Europea per numero di giovani che rinunciano agli studi. L’attuale pandemia e il ricorso alla didattica a distanza, hanno fatto emergere in maniera palese le disuguaglianze che esistono tra i ragazzi. Il 30% dei bambini e ragazzi tagliati fuori dalla didattica online, hanno mostrato con chiarezza come esista una realtà parallela di esclusi dal mondo dell’educazione.

Il progetto

Art.Labs è il progetto umbro che punta ad accrescere nei ragazzi e nelle ragazze l’interesse alla cultura, mettendo in campo una serie di laboratori creativi; nato per svilupparsi nei territori di Perugia, Città di Castello, Spoleto, Terni e Todi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 diventa online. Selezionato da Con i Bambini, impresa sociale, nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, stimolando la creatività dei ragazzi e delle ragazze, uscendo dai percorsi più formali, tracciati dalla scuola, attivando laboratori di lettura, urban art, soundscape, arti digitali e un laboratorio di coro&orchestra. Il progetto punta a far vivere l’ambiente scolastico come luogo inclusivo, non ostile, un luogo in cui potersi sperimentare, scoprire interessi e passioni, oltre che appropriarsi di capacità e sviluppare competenze trasversali. Altissima la qualità dei corsi tenuti da educatori di “eccellenza” delle materie trattate del calibro di Aldo Manuali, pedagogista, giudice onorario presso Tribunale dei minori di Perugia, Lettore volontario e Formatore nazionale Nati per Leggere, o da artisti di fama internazionale come Leonardo Ramadori e Roberto Gatti

I laboratori di Art.Labs (video)