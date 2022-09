Convinto di essere stato scavalcato da una donna nella fila in banca, le riga l’auto. Denunciato 40enne

Gli agenti della polizia di Stato di Foligno, in seguito agli accertamenti condotti sulla denuncia sporta da una donna, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 40enne per danneggiamento aggravato. La vicenda ha avuto origine qualche settimana fa, quando la donna e il 40enne, a breve distanza l’uno dall’altro, si sono recati presso la stessa filiale di una banca di Foligno. Entrambi dovevano effettuare delle operazioni allo sportello e la donna, giunta a bordo della propria autovettura, è entrata nella filiale qualche attimo prima rispetto all’uomo, che ha invece perso tempo nel legare la propria bicicletta.

Il 40enne, notando che la signora si trovava allo sportello, presumibilmente sentitosi scavalcato ingiustamente, con un oggetto appuntito le ha rigato la fiancata destra del veicolo. All’uscita dalla banca, la vittima non si è accorta dell’accaduto: giunta a casa si è resa conto del danno ed è andata al commissariato di Foligno. Pur non avanzando sospetti specifici, ha raccontato agli agenti i suoi spostamenti della mattina. I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di approfondire cosa fosse accaduto in banca. Grazie ad alcune testimonianze e al contributo delle telecamere di videosorveglianza, l’attenzione degli agenti si è focalizzata sul 40enne, a carico del quale sono emersi – fin da subito – degli indizi di colpevolezza piuttosto solidi. Successivamente i poliziotti hanno sviluppato le attività necessarie a identificare l’uomo che è risultato essere incensurato: ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.