Traffico in tilt nel pomeriggio di sabato in zona Taverne di Corciano. A causare il blocco della viabilità un impatto tra auto con successivo incendio di uno dei due veicoli coinvolti: per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Non ci sono feriti.

