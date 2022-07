Corciano, incendio vicino a casa sotto controllo

Incendi in Umbria senza fine in questo periodo. Le squadre della centrale di Perugia si sono attivate nel pomeriggio di martedì – ore 15.35 – circa – per un rogo che sta minacciando alcune abitazioni nella zona di San Mariano, nel territorio comunale di Corciano. Tutto è partito da un campo di grano. Sul posto anche rinforzi da Città della Pieve e l’elicottero Drago per le operazioni di spegnimento. Non manca il supporto dell’Afor.

Aggiornamento

Dalle 17.15 in avanti – segnala il 115 – l’incendio è sotto controllo.