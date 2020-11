Cordoglio a Narni per lo sbandieratore Simone Caputo

«Per noi eri ‘S’, Simone e Sbandieratore. ‘Tre otto campanelle lancio ed inchino’. Oggi ci inchiniamo a te che hai combattuto questo odioso male fino all’ultimo respiro. Ora stai in quel luogo che chiamiamo il paradiso delle Bandiere, il posto della Meraviglia. Saluta gli altri e proteggi i tuoi cari». Questo il messaggio di cordoglio pubblicato domenica dagli Sbandieratori Città di Narni in memoria di Simone Caputo, scomparso domenica. Dolore a cui si aggiunge quello del sindaco Francesco De Rebotti e dei terzieri della Corsa all’Anello. Come Fraporta: «Siamo immensamente addolorati per la scomparsa dell’amico Simone Caputo. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia». Davvero tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti dello sbandieratore narnese, che si stringono in queste ore attorno ai suoi cari per portare un po’ di conforto.

