Covid, Narni perde il 44enne Simone Caputo

«Per noi eri ‘S’, Simone e Sbandieratore. ‘Tre otto campanelle lancio ed inchino’. Oggi ci inchiniamo a te che hai combattuto questo odioso male fino all’ultimo respiro. Ora stai in quel luogo che chiamiamo il paradiso delle Bandiere, il posto della Meraviglia. Saluta gli altri e proteggi i tuoi cari». Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dagli Sbandieratori Città di Narni in memoria di Simone Caputo, 44enne narnese scomparso domenica pomeriggio. Positivo al Covid, era ricoverato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni con gravi problemi respiratori che erano andati ad aggiungersi ad un quadro già di per sé problematico.

Dolore e vicinanza

Dolore – quello espresso dagli Sbandieratori – a cui si aggiunge quello del sindaco Francesco De Rebotti e dei terzieri della Corsa all’Anello. Come Fraporta, a cui Simone Caputo apparteneva: «Siamo immensamente addolorati per la scomparsa dell’amico Simone Caputo. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia». Davvero tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti dello sbandieratore narnese, che si stringono in queste ore attorno ai suoi cari per portare un po’ di conforto. Anche i genitori del 44enne sono stati colpiti pesantemente dal virus, il padre è riuscito a superare i momenti più critici della malattia ed ora è guarito, la madre è invece ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni.