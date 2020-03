Coronavirus, a Perugia chiude il Minimetrò

Restrizione alle misure già prese nei giorni scorsi. Dal 17 al 25 marzo sospesa l’attività del Minimetrò, chiudono prima invece ascensori e scale mobili. Chiusi i parchi cittadini e gli uffici Urp; la validità delle carte d’identità in scadenza è prolungata al 31 agosto.

Articolo in aggiornamento

Le disposizioni in vigore dal 17 marzo

Gli atti emessi il giorno lunedì 16 entrano in vigore dal 17. In particolare: l’ordinanza 262 prevede la sospensione del servizio del Minimetrò fino al 25 marzo e la chiusura anticipata di ascensori e scale mobili alle ore 21.00; chiusi fino al 25 marzo tutti gli sportelli Urp del Comune di Perugia (la validità di tutte le carte d’identità in scadenza viene contestualmente prorogata fino al 31 agosto 2020); l’ordinanza numero 263 prevede il blocco e la disattivazione di slot machine, giochi e televisori all’interno dei tabaccai al fine di impedire la permanenza di avventori all’interno dei locali; infine con decreto 69 è stata deliberata l’apertura della Ztl dalle 7 alle 13 fino al 25 marzo (varco Via Baglioni, via Battisti, via della Sposa) e la sospensione del pagamento del parcheggio sulle strisce blu in centro storico. Tale provvedimento consente l’accesso in centro storico solo al personale impegnato in servizi essenziali ed indifferibili quali enti pubblici, banche, poste, servizi assicurativi, farmacie e para farmacie, esercizi commerciali al dettaglio e le altre categorie presenti nell’allegato 1 e 2 del decreto dell’undici marzo.