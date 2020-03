Umbria, 164 positivi. 420 stop isolamento

Dai dati aggiornati alla mezzanotte di domenica 15 marzo, 164 persone in Umbria (incremento di 21 unità fra sabato e domenica) risultano positive al virus Covid-19, mentre 4 pazienti sono guariti. Nella provincia di Perugia i positivi sono 104 e 60 in quella di Terni: sono ricoverati in 45, di cui 29 nell’ospedale di Perugia e 16 in quello di Terni. Dei 45 ricoverati, 15 sono in terapia intensiva, 7 nell’ospedale di Perugia e 8 in quello di Terni.

L’ALLARME DEI SINDACATI: «NUMEROSISSIME VIOLAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO»

Isolamenti e tamponi

Le persone in osservazione – sempre alla mezzanotte del 15 marzo – sono 1.995: di queste, 1.428 sono nella provincia di Perugia e 567 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 14 marzo, sono stati eseguiti 1.093 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 420 soggetti usciti dall’isolamento di cui 287 nella provincia di Perugia e 133 in quella di Terni.

PRIMO POSITIVO A SAN VENANZO

Due casi a Castiglione del Lago

«Informiamo i cittadini – è la nota di lunedì mattina dell’amministrazione comunale lacustre – che abbiamo il risultato di due tamponi positivi al Covid-19. I casi sono già in quarantena e riconducibili sempre a contagio esterno. Vi preghiamo di limitare i vostri spostamenti e continuare a essere prudenti. In queste due settimane, decisive per invertire la tendenza dei contagi, è essenziale restare a casa».

OSPEDALE ORVIETO TORNA A PIENO REGIME: 5 POSTI LETTO IN PIÙ

«Dispositivi per i medici di base, non ci sono ancora»

I consiglieri comunali del gruppo ‘Uniti per Terni’ – Emanuele Fiorini, Valdimiro Orsini, Paola Pincardini e Anna Maria Leonelli – intervengono sull’insufficienza di dispositivi di protezione individuale forniti ai medici di base. «Nonostante siano trascorsi più di tre mesi dall’esplosione dell’epidemia di Covid-19 in Cina e più di un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia – affermano -, a tutt’oggi i medici di base nella città di Terni sono costretti a lavorare senza adeguati dispositivi di protezione individuale. Secondo le indicazioni per proteggersi dal contagio da coronavirus, ogni operatore sanitario, che può venire a contatto con un paziente contagioso, deve essere provvisto di mascherina omologata, FFP3, camice monouso, guanti e occhiali di protezione. Ad oggi ai medici di base è stata fornita una sola mascherina, che dovrebbe essere cambiata al termine della visita di ciascun paziente. Ci appare evidente come tale situazione non solo non contrasti il contagio da coronavirus, ma anzi potrebbe renderlo più probabile. I medici di base, infatti, potrebbero essere inconsapevoli vettori, oltre a rischiare di ammalarsi o far ammalare i propri cari. Laddove a seguito di triage telefonico da parte del medico di base si renda necessaria una visita al paziente, non è escluso che lo stesso non sia affetto da coronavirus, propagando così la diffusione. Per tali ragioni – concludono i consiglieri di ‘Uniti per Terni’ – vorremmo sapere quante mascherine sono state richieste dalla Usl Umbria 2, per quale motivo non sono state fornite a sufficienza ai medici di base, così come gli altri dispositivi di protezione individuale; se e quali iniziative ha adottato o intende adottare il sindaco di Terni, quale massima autorità sanitaria della città, per far fronte a questa condizione emergenziale».

L’ORDINANZA PER MISURE A GUALDO TADINO – DOCUMENTO

Perugia, Afas e Croce Rossa per la consegna a domicilio di farmaci

Siglato l’accordo fra Afas (farmacie comunali di Perugia) e Croce Rossa Italiana – Comitato di Perugia per la consegna a domicilio di farmaci e presidi sanitari. Il servizio, attivo a partire da lunedì 16 marzo dopo la firma avvenuta ieri, è dedicato ad anziani over 65, soggetti fragili o non autosufficienti, soggetti con febbre, con sintomatologia da infezione respiratoria, o comunque sottoposti a quarantena e residenti all’interno del comune di Perugia. Il servizio può essere attivato chiamando il numero locale dedicato: tel. 075 5272711. «Il volontario della CRI, in divisa e con tesserino di riconoscimento, verifica – viene specificato – i requisiti del richiedente; acquisisce l’originale della ricetta medica in busta chiusa; si reca nella Farmacia Afas indicata dal cittadino (o presso altra farmacia privata se espressamente indicata secondo i termini di legge) per acquistare il farmaco o altro presidio sanitario; torna nel domicilio del cittadino per la consegna (in busta chiusa) del farmaco o presidio sanitario».

Narni, da martedì si sanifica

Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, annuncia l’avvio delle operazioni: «Da domani (martedì, ndR) alle ore 7 inizierà la sanificazione delle strade in collaborazione con Asm. Personale specializzato procederà alla pulizia, con prodotti specifici delle strade e piazzali maggiormente frequentati in questi giorni come supermercati, poste, ospedale, centro Usl, uffici pubblici rimasti aperti, frmacie. L’attività verrà effettuata e condotta da Asm con attrezzatura a spalla o con motoscope».

L’ordine dei medici di Terni

Con una nota a firma del presidente Giuseppe Donzelli viene messa in evidenza «la grave preoccupazione per l’evoluzione della pandemia da Coronavirus. Il fatto che in tutto il territorio nazionale il personale medico sia costretto a svolgere la propria attività privo delle protezioni individuali, può sicuramente contribuire al diffondere del contagio, determinando gravissime conseguenze non solo per se stesso ma soprattutto per tutti coloro con cui viene a contatto. Negli ospedali la situazione è ancora più grave, in quanto tutti i colleghi e soprattutto quelli impegnati in terapia intensiva, corrono gli stessi rischi degli ammalati di Covid-19 di cui si prendono cura; è indispensabile e vitale, quindi, in questo periodo di gravissima crisi sanitaria, che le Istituzioni a tutti i livelli, nazionali e regionali, si adoperino affinché i medici impegnati nelle varie strutture del territorio, possano svolgere la propria attività dotati di adeguati dispositivi di sicurezza in modo da correre meno rischi di contagio. Il compito dei medici – prosegue Donzelli – è quello di curare gli ammalati con dedizione e sacrificio ma è imprescindibile che vengano messe in atto tutte le protezioni igienico-sanitarie indispensabili». I medici e gli odontoiatri di Terni e di tutta la provincia, mandano un accorato appello: «Siamo in prima linea, il nostro lavoro lo facciamo sempre in scienza e coscienza. Non chiamateci eroi, dateci solo quello che ci serve per poter svolgere la nostra attività in sicurezza».

Umbertide: chiusi parchi e cimiteri

Nuove misure con due ordinanze del sindaco Luca Carizia: la prima per la chiusura di parchi, giardini, aree verdi comunali – compresa la pineta Ranieri – e la seconda per la chiusura dei cimiteri presenti nel territorio comunale. Saranno valide fino a venerdì 3 aprile incluso. «Sarà garantita, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme e delle ceneri in base alle ordinarie disposizioni, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un limitato numero di familiari».

Fondazione cassa risparmio Perugia: donazioni

Un milione e 200 mila euro per apparecchiature destinate alle strutture ospedaliere e sistemi di protezione individuale per medici, infermieri e tutti i professionisti che lavorano in prima linea per curare i pazienti nella massima sicurezza. Queste le prime misure concrete messe in atto dalla Fondazione cassa di risparmio di Perugia per l’emergenza sanitaria che sta affrontando il territorio a causa della diffusione del Covid-19. «Le priorità su cui intervenire – le parole del presidente Giampiero Bianconi – sono state individuate attraverso un confronto con l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto e su indicazioni della Protezione civile, braccio operativo della Regione per fronteggiare questa emergenza. Aiutare la sanità locale e i nostri ospedali a sostenere l’impegno eccezionale che stanno affrontando e le tante persone che ogni giorno mettono a disposizione la loro professionalità per garantire l’assistenza alle persone contagiate e salvare vite è per noi un segno di concretezza, ma anche di unione. Insieme possiamo farcela e questo è un messaggio che vogliamo trasmettere a tutta la nostra comunità». La somma stanziata sarà utilizzata per dotare alcuni ospedali dell’Usl 1 e l’azienda ospedaliera di Perugia di 20 nuovi posti di terapia intensiva e per l’acquisto di 32 ventilatori polmonari fissi e da trasporto. Ci sarà poi l’acquisto e la donazione di altro materiale sanitario necessario per la protezione individuale: 2 mila respiratori circolari, 3 mila occhiali a mascherina e 2 mila tute.

Aggiornamenti a seguire