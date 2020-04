Conte non lo ascolta e Bassetti si arrabbia

Il passaggio sulle celebrazioni religiose, nella conferenza stampa sulla fase due del presidente Giuseppe Conte, è stato più lungo del solito. Segno che le pressioni su questo aspetto avevano colto nel segno. Del resto il cardinale Gualtiero Bassetti era stato chiaro sulla necessità di riaprire le chiese durante le funzioni religiose. Necessità non colta dal governo e in particolare dal comitato scientifico che, al momento, ha avallato solo i funerali e solo per un numero massimo di 15 persone. Per le messe si vedrà.

La chiesa esige di riprendere la sua azione pastorale

Eppure, il comunicato della Cei, arrivato poco dopo la conferenza di Conte, in cui il premier ha accolto solo in minima parte l’appello alla riapertura, ha sorpreso un po’ tutti. Una nota molto forte, nella quale si ricorda la fitta interlocuzione con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nella quale «la Chiesa ha accettato, con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza sanitaria». E forti sono le parole usate: «Si è sottolineato in maniera esplicita che – nel momento in cui vengano ridotte le limitazioni assunte per far fronte alla pandemia – la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale».

«Decisione arbitraria abbiamo presentato orientamenti e protocolli»

I vescovi ricordano come la Cei abbia messo a disposizione tutta una serie di orientamenti e protocolli con cui affrontare la fase transitoria «nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie» e giudica arbitraria la decisione di escludere la possibilità di celebrare la messa con il popolo. «Alla presidenza del consiglio e al comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità, dare indicazioni precise di carattere sanitario, e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia».

Compromesso l’esercizio della libertà di culto

«I vescovi italiani – conclude la nota – non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale».

23 senatori con la Cei

Arrivano da vari partiti, le adesioni all’appello del cardinale Gualtiero Bassetti che chiede il ritorno dei fedeli alle celebrazioni religiose. Sono 23 i senatori che hanno firmato il documento, promosso da Nadia Binetti e pubblicato dal quotidiano Avvenire, e fra loro c’è anche l’umbra Fiammetta Modena: «Abbiamo ascoltato le parole del cardinale Bassetti, la partecipazione alla Santa Messa e alle celebrazioni religiose merita una attenzione diversa e particolare, poiché è un diritto fondamentale di tutti gli uomini e le donne di qualsiasi credo e religione».

La controreazione

Nella tarda serata di lunedì arriva una replica sul sito del governo: «La Presidenza del Consiglio prende atto della comunicazione della Cei e conferma quanto già anticipato in conferenza stampa dal Presidente Conte. Già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza». Una frase fredda che un po’ punta a rassicurare i vescovi e dall’altro lato conferma gli intendimenti del governo di proseguire su questa strada.