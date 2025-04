Un 53enne dell’Albania è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia lungo la superstrada Perugia-Bettolle, nel territorio comunale di Perugia. L’uomo è stato trovato in possesso di 40 chilogrammi di cocaina – valore di mercato circa 4 milioni di euro – e 189 mila euro in contanti.

Il veicolo con a bordo il soggetto è stato notato dalla squadra Volante di Perugia perché procedeva a velocità alterna. Da qui l’alt: durante i primi accertamenti il 53enne è apparso piuttosto nervoso e i poliziotti hanno proceduto ad un controllo più approfondito, della persona e del veicolo.

Sotto il sedile anteriore lato passeggero, è stato scoperto un doppiofondo e dentro il vano c’era un panetto di sostanza polverosa bianca, risultata poi essere cocaina (un chilogrammo circa). Quanto basta per procedere, in collaborazione con la polizia di Stato di Parma, alla perquisizione di un garage nella disponibilità del 53enne, a Salsomaggiore.

Dentro il garage in questione sono stati trovati altri 39 panetti di cocaina – per un peso superiore ai 40 chilogrammi – e circa 189 mila euro in contanti. Tutto è stato posto sotto sequestro e l’uomo arrestato e tradotto in carcere, a Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

LE FOTO