Ceri, corsa in ospedale e assembramenti: stop agli spostamenti

La Festa dei Ceri a Gubbio non si è svolta a causa del covid-19. Tuttavia è successo qualcosa che ha fatto scattare un provvedimento inatteso fino a pochi giorni fa e che va controcorrente rispetto alle aperture previste da lunedì: il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha firmato un’ordinanza per limitare gli spostamenti tra i due Comuni. Nel pomeriggio parlerà Filippo Mario Stirati.

Il venerdì ‘affollato’ e l’atto

Nel provvedimento di Presciutti si precisa che «visto quanto accaduto nella giornata del 15 maggio 2020 nella città di Gubbio, in occasione della Festa dei Ceri (annullata), con plurimi assembramenti in assenza pressoché totale di dispositivi di sicurezza individuale ed un perpetrarsi per tutto il pomeriggio/sera di atteggiamenti contrari alla normativa tesa a ridurre il rischio sanitario dell’emergenza covid-19, tali da far temere per una possibile ripresa e diffusione del contagio in tutto il territorio» e «ritenuto sulla base di quanto esposto, di dover limitare gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Gubbio verso il Comune di Gualdo Tadino ed ai cittadini residenti nel Comune di Gualdo Tadino verso il Comune di Gubbio quale misura di natura precauzionale tesa a prevenire una possibile potenziale trasmissione e diffusione del virus», si ordina «che con decorrenza dal 16 maggio e per i prossimi 14 giorni, sono consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Gubbio verso il comune di Gualdo Tadino ed ai cittadini residenti nel Comune di Gualdo Tadino verso il Comune di Gubbio, ai sensi dell’art.1 del Dpcm 26 aprile 2020, solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie».

15 APRILE, L’ANNUNCIO DELL’ANNULLAMENTO DELLA FESTA

Il feedback e la reazione a Gubbio



Immediate le repliche social di alcuni cittadini alla pubblicazione dell’ordinanza: «Per la stupidità – viene fatto notare a Presciutti – di poche persone te la prendi con un Comune intero». L’atto è stato trasmesso alla prefettura, alla questura di Perugia, alla polizia Locale di Gualdo Tadino e alle forze dell’ordine attive nelle due aree. Sponda Gubbio l’amministrazione comunale nella giornata di venerdì aveva evidenziato che «a fronte del comportamento sobrio e consapevole della gran parte dei cittadini e dei ceraioli, nella giornata del 15 maggio decine di persone hanno invece preferito mancare di rispetto alla solennità della nostra festa ed al Santo Patrono Ubaldo, mettendo in pericolo la pubblica incolumità, andando a creare assembramenti in alcune vie della Cìcittà. La polizia Municipale nella giornata odierna ha quindi identificato alcune persone nei confronti delle quali sono aperti procedimenti di natura penale ed amministrativa; altre posizioni sono al vaglio del Comando che procederà nei prossimi giorni a identificare e segnalare altre persone. Per tutti i coinvolti scatteranno anche le segnalazioni all’autorità sanitaria per gli ulteriori provvedimenti che la stessa riterrà opportuno prendere».

L’incredibile ‘corsa’ in ospedale

Provvedimenti anche verso gli operatori sanitari che nella giornata di venerdì hanno inscenato una finta Corsa dei Ceri nelle corsie dell’ospedale di Branca. Una scena di pessimo gusto, che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Gualdo Tadino – a cui il nosocomio fa riferimento – Massimiliano Presciutti: «Non si può, in servizio e in piena pandemia, correre in corsia con un cero seppur in miniatura. Non è accettabile che si usino gli altoparlanti dell’ospedale per mandare a tutto volume la musica della festa. Anche in questo caso occorrono provvedimenti ed esemplari che ovviamente non competono a me. Tutto ciò non può in alcun modo essere tollerato».