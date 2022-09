Corsa e camminata ludico-motoria con la StraValnerina: VIII edizione in arrivo

Corsa competitiva omologata Fidal da dieci chilometri e camminata ludico-motoria da otto. Raddoppia la StraValnerina per l’VIII edizione in programma domenica 18 settembre con partenza da Arrone: tutto pronto per la classica a firma Athletic Terni.

Valnerina protagonista

Torna la camminata ludico-motoria nello splendido scenario della Valnerina con Acea Ambiente, Fondazione Carit e Frantoio Bartolini in campo in qualità di sponsor. Il ritrovo degli atleti è fissato dalle 7.30 al campo sportivo di Arrone, quindi trasferimento con mezzi propri a Ferentillo fino alle 9 e partenza della camminata alle 9.15; quindici minuti più tardi il via alla gara competitiva sempre da Ferentillo con arrivo dell’ultimo atleta previsto per le 11 ad Arrone.