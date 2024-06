Corteo in città per i 119 anni del Perugia Calcio

di Giovanni Cardarello

Un corteo di tifosi e appassionati, oltre un migliaio di persone, ha invaso in modo colorato e festoso (anche se non sono mancati i cori contro il presidente Santopadre), il centro di Perugia per augurare ‘buon compleanno’ al Grifo. Ricorre oggi, infatti, il 119° compleanno del club biancorosso, sorto nel 1905 dalla collaborazione tra le società cittadine Braccio Fortebraccio e Libertas. Un compleanno che cade in un momento molto delicato per il club, compresso tra la delusione per l’esito del campionato di serie C, l’offerta di acquisto da parte di Sciurpa e l’attività di Santopadre volta alla riduzione del debito accumulato.