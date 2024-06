Cessione Perugia: Santopadre contestato dai tifosi sotto la sua abitazione – Video

Condividi questo articolo su

















di Giovanni Cardarello

Sono ore intense quelle che si vivono a Perugia, nelle quali la vicenda legata alla cessione del sodalizio biancorosso tiene banco. Ricordiamo brevemente che il 20 maggio una cordata di imprenditori, capitanata da Claudio Sciurpa, amministratore delegato Vitakraft Italia Spa, peraltro sponsor del club, ha formalizzato tramite Pec un’offerta di acquisto. All’offerta formale però, al momento, il presidente Massimiliano Santopadre non ha dato alcuna risposta. Un comportamento che martedì sera ha spinto diversi tifosi perugini a recarsi nei pressi dell’abitazione del presidente del Perugia, a Corciano, per contestare apertamente la mancata risposta. I contestatori, come la stragrande maggioranza dei tifosi e degli appassionati del Grifo, auspica da tempo un cambio della guardia alla guida del club. La situazione è in costante evoluzione.