Covid-19, a Terni muore dipendente ospedale 59enne

Quattordicesimo decesso legato al Covid-19 in Umbria. È quello di un dipendente dell’ospedale di Terni, impegnato presso uno dei Cup del ‘Santa Maria’, malato da tempo e risultato nei giorni scorsi positivo al tampone che aveva accertato il contagio da coronavirus.

Il cordoglio

A perdere la vita, nella tarda serata di sabato nella rianimazione del nosocomio ternano dove si trovava ricoverato, è stato il 59enne C.A., residente a Stroncone (Terni). A dare la triste notizia, domenica mattina, il sindaco del borgo ternano, Giuseppe Malvetani: «L’uomo, di 59 anni, uno dei due casi effettivamente presenti sul territorio, inizialmente in isolamento contumaciale in casa, era stato poi ricoverato alcuni giorni fa per un aggravamento del quadro clinico, legato ad una grave patologia pregressa di cui soffriva da molto tempo, che già lo costringeva a recarsi in ospedale più volte a settimana. A nome mio personale e di tutta la comunità stronconese, porgo le più sentite ed affettuose condoglianze alla moglie, ai figli e ai parenti tutti».