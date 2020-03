Covid-19 Umbria: 522 positivi, 35 in intensiva

522 positivi e nessun altro guarito: è quanto riferito dalla Regione in merito all’epidemia di coronavirus in Umbria. I dati sono aggiornati alle ore 8 di domenica 22 marzo. Purtroppo il numero dei deceduti è salito a 16 (10 in Provincia di Perugia e 6 in quella di Terni). Rispetto alla giornata di venerdì, l’incremento dei contagi è stato di 60 unità.

Ricoverati in 132. In terapia intensiva 35 pazienti

Dei 522 pazienti positivi, 18 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 376 e 128 in quella di Terni. Sono ricoverati in 132 (9 di questi sono di fuori regione), di cui 98 nell’ospedale di Perugia e 25 al ‘Santa Maria’ di Terni. Dei 132 ricoverati, 35 sono in terapia intensiva: 24 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Rispetto a venerdì i ricoveri sono cresciuti di 11 unità e le persone in intensiva sono 6 in più.

In osservazione. I tamponi

Sempre alle ore 8 del 22 marzo, sono 2.249 le persone in osservazione: 1.509 nella provincia di Perugia e 740 in quella di Terni. Risultano usciti dall’isolamento 1.578 soggetti, di cui 1.183 nella provincia di Perugia e 395 in quella di Terni. I tamponi effettuati sono 3.146.

Narni, altro contagio

Il sindaco Francesco De Rebotti ha comunicato la nuova ordinanza contumaciale nei confronti di un cittadino trovato positivo. «La fonte di trasmissione risulta intimamente legata all’ambito delle prime tre persone e sempre in origine esterna al territorio comunale e regionale. Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente in isolamento fiduciario».

Usl Umbria 2, buon feedback per donazioni

Soddisfazione da parte dell’azienda sanitaria per la risposta agli appelli dei giorni scorsi: «Un grande e lodevole gesto di solidarietà – le parole della dottoressa Marta Micheli, responsabile del servizio immunotrasfusionale – in questa fase di emergenza che ha permesso non solo di ricostituire le scorte ma anche di assicurare la compensazione interregionale per le aree più in difficoltà». Poi un invito: «C’è la necessità di continuare a donare ma attraverso la prenotazione telefonica, per evitare affollamenti e per garantire che, con una puntuale programmazione, anche nelle prossime settimane ci sia una costante disponibilità di sangue per tutti i pazienti e si possano garantire le terapie anche nei prossimi giorni. Le Avis comunali collaborano per programmare la prenotazione». Tutti i campioni del sangue raccolto verranno testati Covid-19.

Raccolta fondi per mascherine a Pantalla e Terni

Nuova iniziativa per mettere a disposizione dei due ospedali ulteriori dispositivi di protezione individuale. A lanciarla è il funzionario tecnico del Comune di Terni Nazareno Claudiani: «La raccolta effettuata – viene spiegato – verrà integralmente donata ai due ospedali umbri, in maniera proporzionale ai rispettivi posti-letto rianimazione, e della donazione verrà fornita documentata attestazione. QUI tutte le info necessarie.

ProCiv Collescipoli e Civitas Interamna

L’associazione di Protezione civile Pro.civ Collescipoli e il gruppo comunale Civitas Interamna – tutti volontari – hanno lanciato un servizio per il supporto alla popolazione in stato di necessità residente nel Comune di Terni che, non potendo uscire di casa, abbia l’esigenza di avere farmaci e/o acquistare materiali di prima necessity: «I destinatari sono coloro che non mostrano sintomi di contagio Covid-19». Se ne può usufruire tramite chiamata al numero 371 1766834 almeno un giorno prima del servizio; durante la chiamata il volontario preposto somministrerà obbligatoriamente un questionario per registrare i dati del richiedente. II numero sarà attivo dal lunedi at venerdi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. II sabato e la domenica sara attivo negli stessi orari ma soltanto per casi di emergenza.

