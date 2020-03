Covid, via a giunte telematiche a Terni

Un decreto specifico per regolamentare le modalità di svolgimento della giunta comunale in videoconferenza. Lo ha firmato martedì il sindaco di Terni Leonardo Latini per procedere mercoledì mattina – già è accaduto in altri Comuni, a Corciano già c’è stato il primo consiglio comunale telematico – con il primo appuntamento. Tutto legato all’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

A CORCIANO IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE TELEMATICO IN UMBRIA

Le disposizioni

Un passaggio necessario in quanto non esiste un regolamento specifico per le sedute in videoconferenza. Ecco dunque che Latini ha firmato il documento che contiene una serie di disposizioni per le giunte comunali fino a quando non si sarà usciti dalla pandemia in corso: oltre a sindaco e assessori sono coinvolti il segretario generale Giunta, il funzionario di segreteria ed eventuali dirigenti/tecnici di posizioni organizzative per l’illustrazione delle proposte. «La seduta – viene specificato – può avvenire solo in videoconferenza anche senza alcun componente presso la sede dell’amministrazione».

IL DECRETO CON LE INDICAZIONI

Foro Boario e Bct

Tra gli argomenti da trattare ci sono l’approvazione del progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della biblioteca (tecnologia led), il trasferimento di alcuni posteggi – fuori dal mercato – dal Foro Boario in via Bramante per la realizzazione del palasport e le migliorie per i box liberi nell’area del belvedere inferiore della cascata delle Marmore.