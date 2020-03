Covid, Castel Giorgio: i positivi sono sei

Sale il numero delle persone positive al Covid-19 legate al territorio di Castel Giorgio. Ad aggiornare il quadro martedì pomeriggio è stato il primo cittadino Andrea Garbini: «Carissimi concittadini, con la seguente nota intendo informarvi dell’attuale situazione di emergenza coronavirus nel nostro Comune. In seguito ai tamponi effettuati, sono risultati positivi cinque nostri concittadini, che hanno ricevuto da me, in qualità di sindaco, un’ordinanza di isolamento contumaciale. I familiari dei cinque soggetti contagiati sono in isolamento precauzionale. Vi chiedo ancora una volta – l’appello – di avere particolare attenzione in questo momento, pregandovi di non uscire di casa se non per motivi seri, come salute, lavoro o acquisto di beni di prima necessità. In questa fase vi chiedo di non diffondere notizie prive di fondamento e non ufficiali. La cattiva comunicazione nuoce alla serenità della popolazione che mi impegno ad informare con costanza e puntualità». Si passa dunque da uno a sei positività.

