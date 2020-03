Dall’Umbria a Rimini per riscaldamento ko: denunciata

Denunce su denunce in tutta Italia per le violazioni legate al decreto governativo per il contenimento della diffusione del Covid-19. C’è anche una donna 62enne di Attigliano bloccata sabato pomeriggio dalla polizia di Stato a Rimini, in via Carducci: in un primo momento ha affermato di essersi spostata per motivi sanitari, senza tuttavia poterlo comprovare. Poi l’ammissione: nella casa in Umbria aveva un guasto al riscaldamento e ha deciso di muoversi in una località vicino al mare per andare in albergo. Per lei è scattato il provvedimento. A riportare l’accaduto è il giornale online altarimini.it.

