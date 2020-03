Notevole balzo in avanti a Gubbio per le positività al Covid-19. A dare l’annuncio giovedì mattina con un video sul proprio profilo è il sindaco Filippo Maria Stirati: «Purtroppo ci è stato comunicato il dato più sensibile in questi giorni. Di fatto sono altri dieci – senza ricoveri – che si aggiungono ai ventisette noti: si tratta nella maggior parte di casi collegati a positivi precedenti, attribuibili a legami familiari Importante comportarsi seguendo tutti gli accorgimenti già ricordati».

