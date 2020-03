Covid-19, Narni: c’è la prima guarigione

Un sabato anche con una buona notizia per Narni in merito al covid-19. C’è un nuovo cittadino positivo, ma non solo: il sindaco Francesco De Rebotti ha comunicato la prima guarigione. Si tratta di una donna: per lei due tamponi negativi registrati a distanza di 24 ore uno dall’altro. «I servizi sanitari mi hanno confermato la sua guarigione pur mantenendo precauzionalmente un regime di isolamento domiciliare. Stiamo accanto con il nostro affetto e rispetto agli altri cinque concittadini nel loro percorso di cura, soprattutto a chi è più fragile». Intanto il primo cittadino, i membri dell’esecutivo e il consiglio comunale hanno deciso di devolvere una somma di denaro per l’acquisto di mascherine da consegnare alla popolazione e a coloro che sono impegnati nel fronteggiare l’emergenza: saranno devoluti i gettoni di presenza – per quel che concerne i consiglieri – del primo semestre 2020. Sindaco e giunta parteciperanno donando una cifra volontariamente.

