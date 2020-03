Covid-19, primo positivo a San Venanzo

Primo caso di coronavirus anche a San Venanzo (Terni). A comunicarlo lunedì mattina via Facebook, è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marsilio Marinelli: «Purtroppo è arrivato il primo caso di contagio. La comunicazione arriva dalla Usl Umbria 1. A seguito di tale circostanza da questa mattina (lunedì, ndR) è aperto il Centro operativo di protezione civile (Coc). Oltre al personale comunale e sanitario, possiamo contare sulla professionalità dei nostri volontari della Misericordia di San Venanzo, parte attiva nel Coc. Mandiamo un grande abbraccio alla persona ammalata che si trova attualmente ricoverata ed i cui familiari sono stati posti in isolamento fiduciario dal dipartimento di prevenzione della Usl Umbria 1. Si entra in una fase nuova dell’emergenza: è ancora più necessaria la collaborazione di tutti. Principio fondamentale è quello di restare tutti a casa evitando tutti i movimenti non strettamente necessari. Siamo in contatto con le forze dell’ordine per assicurare un controllo sempre più incisivo sul rispetto dei provvedimenti dell’autorità. A partire da domani mattina (martedì, ndR), insieme alla Società di Igiene Ambientale, verrà avviato un servizio di sanificazione di tutti gli elementi di arredo urbano del territorio comunale».

