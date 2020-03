Covid-19, Csm Orvieto: stop temporaneo

«Comparsa di sintomi simil influenzali in alcuni operatori». Questo il motivo che ha spinto la Usl Umbria a sospendere in via temporanea il servizio al Centro salute mentale di Orvieto per «tutelare la salute di operatori e assistiti». L’azienda sanitaria specifica comunque che «verranno comunque garantite, grazie alla collaborazione delle infermiere dell’Adi (assistenza domiciliare integrata) e dei medici di medicina generale, tutte le terapie da somministrare agli utenti mentre per le consulenze e le urgenze il dipartimento di salute mentale ha già comunicato la disponibilità del Csm di Narni-Amelia e del Servizio di prevenzione, diagnosi e cura di Terni. Quest’ultimo si trova all’interno dell’ospedale ‘Santa Maria’.

