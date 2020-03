Covid, a Stroncone 1° caso clinicamente guarito

Una nuova positività e la buona news di un paziente clinicamente guarito. Sono le novità che arrivano dal territorio di Stroncone in merito al covid-19: l’aggiornamento è del sindaco Giuseppe Malvetani.

La situazione

«Una giornata agrodolce quella di oggi. Da un lato – il commento del primo cittadino – devo confermare una nuova positività nel nostro Comune. Ho sentito telefonicamente questa persona che si trovava già in isolamento fiduciario con i familiari e che, da oggi, sarà in isolamento contumaciale (quarantena) a seguito dell’ordinanza che mi accingo ad emettere. L’ho trovata comprensibilmente provata sotto l’aspetto psicologico ma mi ha confermato di aver superato la fase più pesante dal punto di vista fisico e di stare meglio. Anche uno dei familiari è lievemente sintomatico ed è stato sottoposto a tampone, potremo sapere solo nelle prossime ore se positivo o meno. Gli altri familiari sono, al momento, asintomatici. Ho portato gli auguri da parte di tutti noi e ho dato tutta la disponibilità del Comune ad aiutare questo nucleo familiare, in momentanea difficoltà, in ogni modo possibile, sia direttamente che attraverso i nostri volontari di Protezione civile». Poi la buona notizia: «Dall’altro lato, dopo alcuni giorni difficili per tutti noi, ho il piacere di comunicare che il primo caso di positività riscontrata nel nostro Comune, ormai 13 giorni fa, sabato concluderà il periodo di quarantena e, cosa più importante, è clinicamente guarito».