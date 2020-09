Covid, 26 nuovi casi e 25 guarigioni

Un attuale positivo in più in Umbria. Ora sono 474 (il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è di 2.247) per via dei 26 nuovi casi e le 25 guarigioni (1.689) registrate nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione Umbria è alle 10.34 di martedì mattina, 22 settembre, pubblicato tuttavia poco dopo le 20. I tamponi eseguiti sono 2.443 (190.643 il numero complessivo da marzo). I decessi sono 84.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I ricoveri ed i nuovi casi

Sono tre i soggetti in più ricoverati negli ospedali: 18 a Terni (+2, due sono in terapia intensiva) ed i restanti 14 a Perugia (+1, le persone in rianimazione restano due). I nuovi casi riguardano i territori comunali di Perugia (13), Bastia Umbra (4), Assisi, Terni, i fuori regione (2), Spoleto, Todi e Massa Martana (1).

Gli isolamenti

Le persone in isolamento sono 1.989 (+12), mentre ne sono usciti in 40.749 (+278).

Seguono aggiornamenti