Covid, 27 nuovi casi e 31 guarigioni. Ricoveri scendono a 30

Sono 27 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.31 di domenica 20 giugno. Il dato è relativo a 4.180 tamponi presi in esame – 1.371 tamponi molecolari (totale 957.630) e 2.809 antigenici (totale 467.549) –, per una percentuale di positivi pari allo 0,64% (sabato 19 era stata dello 0,18%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 31 (totale 54.463). Non si registrano altri decessi con Covid, per un totale che resta a 1.418. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 890 (-4). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.771 positività (+27).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 30 (-4) di cui 4 (-1) in terapia intensiva. Questi gli unici dati resi disponibili dalla Regione.

Vaccinazioni

Alle ore 8.30 di domenica 20 giugno risultano somministrate 657.602 dosi di vaccino in Umbria (+4.671, erano 652.931 alle 8.30 di sabato 19 giugno), pari al 90,81% delle dosi disponibili (724.182).

Non sono stati resi disponibili – al primo pomeriggio di domenica 20 giugno – i dati relativi a nuovi casi, guariti ed attuali positivi sui singoli territori della regione Umbria.