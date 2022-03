Covid: 501 casi e 493 guariti. Resta alta la percentuale sui test

Sono 501 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle ore 9.45 di lunedì 7 marzo 2022. Il dato è relativo a 3.158 tamponi presi in esame – 559 tamponi molecolari (totale 1.535.105) e 2.599 antigenici (totale 2.218.466) – per una percentuale di positivi pari al 15,86% (sabato 5 marzo era stata del 14,58%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 493 (totale 178.283). Non si registrano ulteriori decessi di persone positive al virus, per un totale che resta a 1.750. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 10.631 (+8). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 190.664 positività (+501).

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I ricoveri

Alla mattinata di lunedì 7 marzo 2022 le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 147 (+12) di cui 5 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 54 ricoveri (+5) di cui 4 (invariato) in intensiva; Terni 45 ricoveri (+1) di cui 1 (invariato) in intensiva; Foligno 21 ricoveri (+3), nessuno in intensiva; Pantalla 13 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Città di Castello 10 ricoveri (+2), nessuno in intensiva; Branca 4 ricoveri (+1), nessuno in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 10.484 persone (-4).

I nuovi casi

I 501 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (1), Amelia (4), Assisi (22), Attigliano (2), Avigliano Umbro (2), Bastia Umbra (23), Bettona (1), Bevagna (3), Campello sul Clitunno (1), Cannara (3), Cascia (3), Castel Giorgio (4), Castel Ritaldi (1), Castel Viscardo (4), Castiglione del Lago (1), Citerna (1), Città della Pieve (3), Città di Castello (9), Collazzone (5), Corciano (14), Costacciaro (1), Deruta (9), Foligno (61), Fratta Todina (2), fuori regione (16), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (4), Guardea (1), Gubbio (35), Magione (11), Marsciano (11), Massa Martana (5), Monte Castello di Vibio (1), Montecastrilli (4), Montefalco (10), Narni (2), Nocera Umbra (1), Norcia (3), Orvieto (15), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (98), Porano (1), San Gemini (1), San Giustino (2), San Venanzo (1), Sigillo (2), Spello (6), Spoleto (8), Stroncone (8), Terni (33), Todi (6), Torgiano (8), Trevi (12), Tuoro sul Trasimeno (1) e Umbertide (12).

Le guarigioni

Le 493 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Acquasparta (6), Allerona (5), Alviano (1), Amelia (1), Assisi (37), Baschi (2), Bastia Umbra (34), Bevagna (1), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (1), Cascia (9), Castel Ritaldi (8), Castel Viscardo (3), Castiglione del Lago (5), Citerna (1), Città della Pieve (3), Città di Castello (13), Corciano (11), Costacciaro (1), Deruta (4), Fabro (1), Foligno (56), fuori regione (23), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (7), Gubbio (22), Magione (2), Marsciano (4), Massa Martana (5), Monte Castello di Vibio (1), Montecastrilli (4), Montefalco (6), Monteleone di Spoleto (2), Narni (5), Nocera Umbra (4), Norcia (5), Orvieto (5), Panicale (3), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (99), Pietralunga (1), Porano (4), San Gemini (1), San Giustino (5), Scheggia e Pascelupo (1), Spello (9), Spoleto (17), Stroncone (1), Terni (25), Todi (2), Torgiano (4), Trevi (11) e Valfabbrica (1).

I casi attuali

I 10.631 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 9.45 di lunedì 7 marzo 2022, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 1.564, Terni 1.237, Foligno 667, Gubbio 586, fuori regione 548, Spoleto 530, Città di Castello 501, Assisi 348, Bastia Umbra 313, Corciano 259, Orvieto 213, Umbertide 200, Marsciano 197, Castiglione del Lago 194, Narni 187, Magione 156, San Giustino 142, Gualdo Tadino 141, Todi 137, Amelia 123, Deruta 114, Trevi 108, Stroncone 107, Città della Pieve 106, Montefalco 100, Torgiano 90, Spello 89, Norcia 82, Passignano sul Trasimeno 76, Montecastrilli 67, Panicale 59, Gualdo Cattaneo 56, Cannara 51, Tuoro sul Trasimeno e Castel Viscardo 50, Castel Ritaldi 45, Giano dell’Umbria e Castel Giorgio 43, San Gemini e Bettona 42, Nocera Umbra e Acquasparta 41, Piegaro, Citerna e Bevagna 38, Collazzone 36, Valfabbrica e Massa Martana 35, Montone 34, Giove 32, Sigillo e Cascia 31, Baschi 28, San Venanzo e Avigliano Umbro 26, Guardea e Ferentillo 25, Fossato di Vico, Arrone e Allerona 22, Penna in Teverina e Monte Santa Maria Tiberina 19, Pietralunga e Attigliano 18, Montecchio, Fabro e Calvi dell’Umbria 17, Porano, Fratta Todina e Campello sul Clitunno 16, Montefranco 14, Paciano, Monte Castello di Vibio e Alviano 13, Sellano e Lugnano in Teverina 11, Monteleone d’Orvieto e Ficulle 10, Parrano e Cerreto di Spoleto 9, Valtopina e Otricoli 8, Sant’Anatolia di Narco e Preci 7, Scheggia e Pascelupo, Lisciano Niccone e Costacciaro 6, Monteleone di Spoleto 3, Vallo di Nera e Montegabbione 2, Polino 1. I Comuni ‘free’ sono due: Scheggino e Poggiodomo.

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di lunedì 7 marzo 2022 risultano somministrate 2.005.933 dosi di vaccino in Umbria (+64, erano 2.005.869 alle ore 8.00 di sabato 5 marzo), pari al 97,4% delle dosi disponibili (2.060.166). Prima dose per 740.402 soggetti (+5) pari all’85,83% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 743.793 persone (+51), pari all’86,15% della popolazione avente diritto. Terza dose per 545.624 soggetti (+10), pari al 63,45% della popolazione avente diritto.