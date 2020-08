Il nuovo caso di positività a covid-19 a Terni riguarda una 77enne ternana, con sintomi, ora ricoverata all’ospedale ‘Santa Maria’ nel reparto di malattie infettive. L’Usl Umbria 2 è in azione per l’indagine epidemiologica con il servizio di igiene e sanità pubblica: l’obiettivo, come da prassi, è individuare i contatti stretti dell’anziana.

