Il territorio comunale di Acquasparta torna a contare un caso di covid-19, come non accadeva dallo scorso 25 aprile. A segnalare la positività è l’aggiornamento della dashboard della Regione Umbria: il numero totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica nell’area del Ternano sale così a 7. I precedenti 6 ne sono usciti con la guarigione. Il soggetto si trova in isolamento contumaciale.

