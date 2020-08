Covid, altri due nuovi casi in Umbria

Sale a 34 il numero di attuali positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi casi. Uno riguarda una persona proveniente da fuori regione e l’altra il territorio comunale di Perugia. L’aggiornamento – fornito dalla Regione tramite la dashboard – è alle ore 11.46 di martedì mattina, 4 agosto.

Invariati i guariti

Non cambia il numero di decessi (80) e guarigioni (1.363) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.059 tamponi (il totale sale a 123.724). Le persone in isolamento risultano 659 (+28), ad esserne usciti sono in 30.235. I pazienti ricoverati – divisi tra l’ospedale di Perugia e Terni – restano 7: nessuno è in terapia intensiva.

I positivi

Nel Comune di Terni risultano 7 casi attuali. A seguire Perugia (6), Passignano sul Trasimeno (4), Trevi, Spoleto, Corciano, Marsciano, Castel Ritaldi (2), Orvieto, Ficulle e Città di Castello (1). A chiudere il quadro i 4 provenienti da fuori regione.

