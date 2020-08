Covid, Assisi: guariti sette novizi

Scende il numero dei soggetti attualmente positivi al coronavirus nel territorio di Assisi. A fare il punto della situazione è l’amministrazione: sette novizi sono guariti come comunicato dall’autorità sanitaria al sindaco Stefania Proietti.

17 NUOVI CASI IN UMBRIA

I CASI ACCERTATI AD ASSISI TRA I FRANCESCANI

L’aggiornamento

I casi attivi restano quindici. «Invito tutti i cittadini, adulti e giovani, a non violare le regole – le parole della Proietti – che sono state decise, dall’uso della mascherina in tutti i posti dove non è possibile rispettare il distanziamento al ricorso del gel disinfettante per le mani, poi non vanno favoriti gli assembramenti né in luoghi aperti al pubblico né nei luoghi chiusi dove potrebbero verificarsi gruppi e momenti legati alla movida. In questo periodo di affollamento di turisti e considerato il ritorno ad agosto del numero dei positivi, come amministrazione abbiamo adottato una serie di provvedimenti come l’impiego di volontari della protezione civile e di agenti della polizia locale per indirizzare i flussi e cartelli informativi per i visitatori a cui viene ricordato di indossare sempre la mascherina e disinfettare le mani. A parte questo, la raccomandazione più forte la vogliamo rivolgere ai giovani, ai giovanissimi, che a volte con superficialità non prestano la massima cautela in una fase così delicata e pericolosa come quella che stiamo attraversando».