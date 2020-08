Covid, 17 nuovi casi: Perugia +11, Terni +3

Sono diciassette i nuovi positivi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.53 di giovedì 20 agosto e si tratta del maggiore incremento quotidiano dallo scorso 8 aprile. Il numero degli attuali positivi sale così da 100 a 117. Nelle ultime 24 ore non sono state registrate nuove guarigioni (1.383 totale). Dall’inizio dell’emergeza coronavirus sono in totale 1.580 i soggetti risultati positivi al Covid-19 in Umbria. Fermi ad 80 i decessi.

I nuovi casi

I 17 positivi emersi nell’aggiornamento del 20 agosto sono così distribuiti: 11 Perugia, 3 Terni, 1 Narni, 1 Foligno, 1 Todi. Questa la situazione degli attuali positivi sui territori comunali dell’Umbria: 25 Perugia (+11), 24 Terni (+3), 22 Assisi (invariato), 7 Bastia Umbra (invariato), 7 Passignano sul Trasimeno (invariato), 6 fuori regione (invariato), 5 Foligno (+1), 4 Umbertide (invariato), 2 Trevi (invariato), 2 Stroncone (invariato), 1 Todi (+1), 1 Narnui (+1), 1 Spoleto, 1 San Venanzo, 1 Panicale, 1 Orvieto, 1 Marsciano, 1 Magione, 1 Gubbio, 1 Deruta, 1 Città di Castello, 1 Castiglione del Lago, 1 Amelia, quest’ultimi tutti invariati.

Tamponi, isolamenti, ricoveri

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.527 tamponi, per un totale di 138.051. Gli isolamenti domiciliari passano da 1.232 a 1.411 (+179). Sono sin qui usciti dalla misura 32.332 soggetti (+246). Sul fronte dei ricoveri, il totale è di 11 (invariato): 8 a Terni (nessuno in terapia intensiva), 3 a Perugia (1 intensiva).