Covid, calcio: stop fino al 14 giugno

C’è un ulteriore certezza nel mondo del calcio in un periodo dove a regnare è la confusione. La necessità di adeguarsi all’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, con un risultato: sancito lo stop – non che ci fossero speranze concrete di ripartire prima – per un altro mese. Intanto Perugia, Ternana e Gubbio attendono l’esito del consiglio federale fissato per mercoledì.

La comunicazione

La nota è stata lanciata nel pomeriggio: «Il presidente federale, visto il comunicato ufficiale n. 193/A del 4 maggio 2020;-visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante ‘misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’; preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato decreto; visto l’articolo 24 dello Statuto federale; sentiti i vicepresidenti, delibera di sospendere sino al 14 giugno 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l’egida della Figc .La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del consiglio federale». Scontato. La partita per l’immediato futuro si gioca mercoledì.

Perugia, Ternana e Gubbio in attesa: possibile riforma



Tra litigi sul protocollo sanitario e test sierologici, le squadre professionisti umbre sono in attesa di conoscere il proprio destino. Il passaggio – forse decisivo – è previsto per il 20 alle 12: c’è il consiglio federale che tratterà delle modifiche regolamentari, del Dpcm firmato domenica, delle determinazioni per la conclusione dei campionati 2019-2020, delle licenze nazionali 2020-2021 e dei tesseramenti in ambito professionistico per l’annata 2020-2021. Insomma, c’è da decidere. Sul tavolo anche la possibile riforma con creazione di due gironi per la serie B e di una C semiprofessionistica.

‘Terni col cuore’ procede

Nel contempo l’attività dell’associazione di stampo rossoverde va avanti. Si parla del progetto ‘Oltre blu’, finalizzato al trattamento precoce possibile nei soggetti affetti dal disturbo dello spettro autistico: «Alla luce delle problematiche emerse, tra le quali quelle relative alle lunghe liste d’attesa ed alla carenza di personale, il vice presidente della Ternana Calcio Paolo Tagliavento ha deciso di finanziare il progetto per fornire sostegno alle famiglie che, a livello economico, non avrebbero la possibilità di accedere a questo fondamentale servizio», fa sapere la società. Augusto Pasini è il direttore del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva dell’Usl Umbria 2 di Terni: «Nell’associazione abbiamo trovato un interlocutore molto sensibile e ricettivo. Sono profondamente colpito dalla rapidità e dalla determinazione con cui i nostri interlocutori hanno deciso di partecipare al progetto attraverso un cospicuo finanziamento che ci consentirà, quando lo stesso sarà a tutti gli effetti operativo, di migliorare la situazione di molti bambini e, di conseguenza, delle loro famiglie. La visione ampia delle problematiche sociali e sanitarie evidenziata dal presidente di ‘Terni col cuore’ rende onore a chi l’ha ideata e a chi la dirige, impegnandosi ogni giorno affinché la stessa possa continuare ad operare in modo efficace per la tutela dei soggetti in difficoltà del territorio». Ci sono anche i ringraziamenti da parte di Massimo De Fino, commissario straordinario della Usl Umbria 2.

Lavori al Sabotino

Sul fronte impiantistica invece, con l’inevitabile rallentamento dovuto al blocco del cantiere per il nuovo coronavirus, via della Bardesca informa che si sta lavorando «sui campi polivalenti e su quello principale dove, si è provveduto allo spostamento delle torri faro, alla rimozione della recinzione per allargare il campo di gioco (che sarà in erba sintetica di ultima generazione), ed alla predisposizione di un impianto drenante nuovo». Sarà il nuovo fulcro del settore giovanile.