Covid, caso a Guardea e due guarigioni. Montecastrilli ‘free’

Un nuovo positivo nelle ultime 24 ore – che porta a 1.436 il totale dall’inizio dell’emergenza in Umbria (compresi decessi e guarigioni) – e due guarigioni in più. Questo l’aggiornamento relativo al coronavirus sul territorio regionale, diffuso dalla Regione alle ore 11.03 di mercoledì 10 giugno. In base ai numeri scendono così di una unità – sono 36 ora – gli attuali positivi.

Nuovo positivo, guariti

La nuova positività è relativa ad una persona residente nel territorio comunale di Guardea, in provincia di Terni, comune che finora non aveva fatto mai registrare positività. Le guarigioni hanno invece riguardato i territori comunali di Terni (gli attuali positivi passano da 14 a 13) e Montecastrilli, ora ufficialmente ‘Covid free’ e che dall’inizio dell’epidemia aveva fatto registrare 6 casi, tutti guariti.

Il sindaco di Guardea – Lattanzi – parla del caso di Covid-19

La situazione dei ricoveri

Crescono di un’altra unità (15 in totale) i ricoveri di persone positive al Covid (l’incremento riguarda l’ospedale di Terni che ora conta 5 pazienti Covid+) mentre restano due le persone in terapia intensiva. Fermi sempre a 76 i decessi connessi all’epidemia in Umbria.

Crescono gli isolamenti

Tornano a crescere le persone – positive e non – in isolamento: martedì erano 247, mercoledì invece sono 276 (+29). In totale sono stati effettuati, nelle ultime 24 ore, 939 tamponi (78.366 da inizio emergenza).

