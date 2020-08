Covid, sei casi in più: cinque a Terni

Ancora un balzo in Umbria per i nuovi casi di covid-19. Nell’aggiornamento a mercoledì mattina, 12 agosto, vengono segnalate cinque positività in più nel territorio comunale di Terni e uno a Perugia: il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sale così a 1.517. Invariato il numero dei decessi (80).

I numeri. Città di Castello covid-free



Gli attualmente positivi sono ora 62, mentre i ricoverati restano nove (sette all’ospedale di Terni e due a Perugia, nessuno è in rianimazione). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 944 (la cifra complessiva è 130.245); tornano ad aumentare le persone in isolamento (da 711 a 746). L’unica guarigione di giornata è a Città di Castello, ora tornato covid-free.

Dove sono i positivi

Terni e Assisi (quattordici novizi e quattro frati francescani, monitoraggio concluso) ne contano 18. A seguire Passignano sul Trasimeno (7), Perugia (4), le persone provenienti da fuori regione (4), Trevi, Spoleto, Castel Ritaldi (2), Stroncone, Amelia, Ficulle e Orvieto (1).