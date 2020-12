Sabato pomeriggio il Viminale ha pubblicato le linee guida – indirizzate ai prefetti – in merito all’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Focus sul periodo natalizio: nel documento ci sono indicazioni per i controlli sul territorio, gli spostamenti, le attività commerciali al dettaglio, visite ai parenti, ristorazione e il lavoro da fare – ci saranno dei tavoli di coordinamento nelle prefetture – in vista del ritorno dell’attività in presenza per gli studenti delle scuole superiori.

