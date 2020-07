Covid, due nuovi casi a Marsciano e Perugia

Altri due nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: interessati i territori comunali di Marsciano – dove giovedì era emerso il caso del turista belga finito in isolamento e la cui comitiva è stata oggetto di indagine epidemiologica da parte della Usl 1 – e di Perugia. Il dato è aggiornato alle ore 8 di venerdì 24 luglio. Tornano a crescere anche ricoveri, uno in più fra giovedì e venerdì all’ospedale di Perugia: attualmente ci sono 4 positivi al ‘Santa Maria della Misericordia’ e 3 all’ospedale di Terni.

Il quadro degli attuali

I due nuovi casi, come detto, sono relativi ai territori comunali di Marsciano e Perugia. Questo il quadro degli attuali positivi: 2 a Castel Ritaldi (invariato rispetto a giovedì), 1 a Città di Castello (invariato), 2 a Corciano (invariato), 1 a Ficulle (invariato), 2 a Marsciano (+1), 1 ad Orvieto (invariato), 6 a Perugia (+1), 5 a Terni (invariato), 2 a Trevi (invariato) e 2 relativi a cittadini residenti fuori regione.

L’andamento settimanale

Fra il 17 e il 24 luglio i casi positivi sono passati da 1.454 a 1.465 (+11). Gli attualmente positivi da 17 sono diventati 24 (+7). I guariti sono cresciuti da 1.357 a 1.361 (+4), i clinicamente guariti restano 5 (invariato). I ricoveri totali sono passati da 6 a 7 (+ 1) e di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato). I decessi restano fermi ad 80. Le persone positive in isolamento contumaciale sono passate da 11 a 17 (+6). Alle ore 8 di venerdì 24 luglio il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 115.741, 5.627 in più rispetto a quelli effettuati alla data del 17 luglio (110.114).

