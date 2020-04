Covid: fermato per controlli, estrae macete

Era in sella ad un motorino privo di targa e i carabinieri forestali di Gualdo Tadino, impegnati in controlli anti Covid, lo hanno fermato. Dal controllo è emerso che il ciclomotore era rubato e l’uomo – 39enne romeno residente in una frazione gualdese – ha estratto un macete dal vano sottosella ed ha minacciato i militari, salvo poi fuggire a piedi nelle campagne circostanti. L’inseguimento dei militari si è concluso con la cattura del soggetto – illeso al pari dei carabinieri – e quindi l’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate. Con l’ausilio del nucleo radiomobile di Gubbio, è stato condotto presso il comando della compagnia. Lì si è anche tenuta l’udienza di covalida conclusa con il patteggiamento ad un anno di reclusione, pena sospesa.

