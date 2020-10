Sospensione dell’attività didattica per due settimane – dal 22 ottobre al 4 novembre – per la scuola secondaria di I° grado ‘Alunno’ di Belfiore, a Foligno. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini: la motivazione è dovuta «alla presenza di numerosi casi di contagiati da Covid-19 (36 casi accertati e tre classi in attesa di tampone). In questo periodo saranno compiute le necessarie operazioni di sanificazione dei locali del plesso scolastico».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON