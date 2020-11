Covid Foligno, tre educatrici positive: chiuso nido ‘Sanzio’

Tre educatrici positive al Covid-19 e sospensione dell’attività didattica ‘Sanzio’ di Foligno. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini: lo stop è previsto fino al 19 novembe per consentire le operazioni di sanificazione dei locali. ««La Asl ha comunicato domenica – la nota dell’amministrazione – le positività e pertanto dovranno essere poste in quarantena i loro contatti in ambito scolastico, appartenenti ai rispettivi gruppi classe, per un periodo di quattordici giorni a far data dall’ultimo contatto (6 novembre). La Asl ha chiesto, inoltre, al Comune di di contattare le famiglie dei bambini, il personale educativo e gli altri soggetti interessati – inclusi cuochi e personale ausiliario – trasmettendo le indicazioni per l’isolamento».

